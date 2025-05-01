Путин: выставка HeliRussia укрепит партнерство в сфере высоких технологий



HeliRussia 2015

Источник: Марина Лысцева/ ТАСС HeliRussia 2015Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Выставка открылась 25 мая в Москве и будет проходить до 27 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям юбилейной, десятой международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017, которая открылась в четверг в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Сегодня МВВИ по праву считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, признанной площадкой для демонстрации новейших достижений инженерной мысли, инновационных разработок и услуг как российских, так и зарубежных компаний. Здесь идет предметный, профессиональный разговор о перспективах развития отрасли, заключаются деловые контракты и соглашения. И, конечно, выставка - это всегда яркое, долгожданное событие для жителей и гостей Москвы, для всех, кто увлекается авиацией", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент отметил, что Россия с ее уникальным интеллектуальным, производственным и кадровым потенциалом непосредственно заинтересована в том, чтобы выставка и впредь "расширяла географию участников, служила укреплению сотрудничества и партнерства в сфере высоких технологий".

Путин пожелал участникам и гостям выставки успехов и самых добрых впечатлений.

Выставка проходит с 25 по 27 мая, на ней представлены экспонаты 237 компаний из 21 страны мира, в том числе 22 вертолета, 15 беспилотников и два автожира.