"Вертолеты России" надеются заключить контракт с Минобороны на Ка-52К в 2019 году
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Вертолет Ка-52К
Источник: Сергей Бобылев / ТАСС
Ка-52К является продолжением продуктовой линейки "морских" вертолетов, принятых на вооружение ВМФ России
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в 2019 году заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К. Об этом в четверг сообщил его генеральный директор Андрей Богинский.
"В проекте ГПВ данный вертолет присутствует. Надеемся, что в 2019 году будем заключать контракт", - сказал он.
Ка-52К является продолжением продуктовой линейки "морских" вертолетов, принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят вертолеты Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
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25.05.2017
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