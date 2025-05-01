Холдинг "Вертолеты России" намерен в 2019 году выйти на контракт с Минобороны РФ на поставку палубных вертолетов Ка-52К
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Двухместный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" Фото с сайта http://www.rus-obr.ru/
ЦАМТО, 25 мая. Холдинг "Вертолеты России" намерен в 2019 году выйти на контракт с Минобороны РФ на поставку палубных вертолетов Ка-52К. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Сейчас идут поставки в войска вертолетов Ка-52. По морской версии Ка-52К идут опытно-конструкторские работы. Мы надеемся в скором времени их завершить, получить литеру и в 2019 году выйти на контракт с Министерством обороны на поставку этих машин", – сказал А.Богинский, который открыл сегодня в российской столице международную вертолетную выставку HeliRussia 2017.
На сегодняшний день вертолеты Ка-52 состоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году, ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Целесообразность столь масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями: с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии, отмечает агентство.
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25.05.2017
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