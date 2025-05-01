Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ

26.05.2017 ТАСС 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Генеральный директор холдинга &quot;Вертолеты России&quot; Андрей Богинский
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новые систему управления и оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" уже приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы уже вышли (на госиспытания - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.

Контракт с Минобороны 

Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в этом году заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ми-38, сообщил Андрей Богинский.

"Как только будет контракт", - уточнил он, отвечая на вопрос о начале производства Ми-38 для российского военного ведомства. При этом Богинский добавил, что надеется, что соглашение будет подписано в этом году, а поставки начнутся в 2018-2019 годах.

По его словам, это будет зависеть от контрактных условий и теоретически производство можно начать в этом году.

Богинский добавил, что на данный момент есть пять летных образцов. "Мы активно проводим испытания в целях расширения секционного базиса и получения сертификата на пассажирскую версию. Предполагаем провести полную сертификацию до конца текущего года", - отметил он.

220 вертолетов

"Вертолеты России" в этом году поставят 220 машин, сообщил также генеральный директор холдинга.

"У нас бюджет на этот год сформирован исходя из 220 штук, из них 82 - гражданские", - заявил он.

Ранее Богинский сообщал о планах холдинга поставить в этом году более 220 вертолетов, не уточняя сколько из них будут гражданскими. При этом гендиректор "Вертолетов России" отмечал, что в компании ожидают увеличения объемов заказа.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-38
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 01:22
  • 3
Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ
  • 26.05 00:11
  • 45
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 23:55
  • 1
Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"
  • 25.05 23:40
  • 7
"Алмаз-Антей" за год в два раза увеличил производство колесных тягачей
  • 25.05 23:27
  • 9
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 21:28
  • 3
В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
  • 25.05 21:09
  • 48
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 20:58
  • 5
В рамках новой госпрограммы большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах - Минобороны РФ
  • 25.05 20:40
  • 18
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 20:39
  • 7
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 20:23
  • 1
Серийное производство модернизированного Ту-160М2 начанется после 2021 года
  • 25.05 19:57
  • 45
Представлен концепт национального ЗРК
  • 25.05 19:41
  • 3687
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.05 18:32
  • 1
А что из­ме­нит­ся пос­ле "ми­рово­го кри­зиса"?
  • 25.05 18:28
  • 2
Стратегия НАТО: к миру через мировую войну
другие обсуждаемые темы