"Вертолеты России" приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ
|
|
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новые систему управления и оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" уже приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Мы уже вышли (на госиспытания - прим. ТАСС)", - сказал он.
Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.
Контракт с Минобороны
Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в этом году заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ми-38, сообщил Андрей Богинский.
"Как только будет контракт", - уточнил он, отвечая на вопрос о начале производства Ми-38 для российского военного ведомства. При этом Богинский добавил, что надеется, что соглашение будет подписано в этом году, а поставки начнутся в 2018-2019 годах.
По его словам, это будет зависеть от контрактных условий и теоретически производство можно начать в этом году.
Богинский добавил, что на данный момент есть пять летных образцов. "Мы активно проводим испытания в целях расширения секционного базиса и получения сертификата на пассажирскую версию. Предполагаем провести полную сертификацию до конца текущего года", - отметил он.
220 вертолетов
"Вертолеты России" в этом году поставят 220 машин, сообщил также генеральный директор холдинга.
"У нас бюджет на этот год сформирован исходя из 220 штук, из них 82 - гражданские", - заявил он.
Ранее Богинский сообщал о планах холдинга поставить в этом году более 220 вертолетов, не уточняя сколько из них будут гражданскими. При этом гендиректор "Вертолетов России" отмечал, что в компании ожидают увеличения объемов заказа.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
20.02.2017 Aero India 2017: российские результаты индийского авиасалона
20.02.2017 "Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
15.02.2017 Россия представит более 400 образцов военной техники на АeroIndia-2017
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
04.01.2017 «Вертолеты России» подвели итоги года
21.11.2016 Эксперт не исключает кадровых перестановок на Московском вертолетном заводе после проверок
21.10.2016 «Вертолеты России» готовы передать Ка-52 Минобороны РФ