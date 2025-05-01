Вертолет Ка-226Т планируют сделать беспилотным
|
|
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т - подобной машины пока не создано нигде в мире, заявил журналистам в четверг генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Действительно, мы разрабатываем такую версию вертолета потому, что такой версии нет ни в России, ни в мире… Нужно поменять ручное управление вертолета на автоматическое", - сказал Богинский, который в тот же день открыл в Москве вертолетную выставку HеliRussia-2017.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса - 3,4 тонны.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.05.2017 Начались госиспытания модернизированной версии "Ночного охотника"
26.05.2017 "Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т
24.05.2017 "Вертолеты России" готовы произвести для Белоруссии ударные вертолеты, если будет запрос
10.05.2017 Создано индийско-российское совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т в Индии
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
02.05.2017 Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
26.04.2017 «Вертолеты России» впервые покажут «Ансат» на выставке в Мексике
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди