Вертолет Ка-226Т планируют сделать беспилотным



Вертолет Ка-226Т. Архивное фото

Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП Вертолет Ка-226Т. Архивное фотоИсточник: © Фото : Предоставлено КумАПП

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т - подобной машины пока не создано нигде в мире, заявил журналистам в четверг генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Действительно, мы разрабатываем такую версию вертолета потому, что такой версии нет ни в России, ни в мире… Нужно поменять ручное управление вертолета на автоматическое", - сказал Богинский, который в тот же день открыл в Москве вертолетную выставку HеliRussia-2017.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса - 3,4 тонны.