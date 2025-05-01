В ЦВО до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений
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Учения в ЦВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО пройдут до конца года в Поволжье, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По информации ЦВО, самым масштабным из них станет двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне, которое пройдет в конце сентября - начале октября. В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада, базирующаяся под Самарой. Также в августе запланированы бригадные учения подразделений РХБ защиты и войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО.
Сейчас объединения и отдельные соединения готовятся к летнему периоду обучения, которое начнется 1 июня во всех воинских частях Центрального военного округа. В этот день в войсках состоятся митинги, церемонии торжественного вручения штатной техники и вооружения, занятия по общественно-государственной подготовке, посвященные основным приоритетам российской оборонной политики.
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25.05.2017
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