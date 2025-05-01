Спецназ ФСБ освободил крымский пансионат от условных террористов



Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму

Источник: © РИА Новости / Макс Ветров Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в КрымуИсточник: © РИА Новости / Макс Ветров

ЕВПАТОРИЯ, 25 мая - РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения спецназначения ФСБ России успешно завершили учения по освобождению здания недействующего пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов.

Операция проводилась в рамках второго этапа тактико-специальных учений Центра специального назначения ФСБ России.

В учениях задействовали несколько оперативных боевых групп. По легенде 20 заложников удерживались примерно таким же количеством условных террористов.

Для надежного блокирования территории захваченного пансионата и освобождения заложников использовались различные спецсилы и средства, в том числе бронемашины и роботизированные комплексы. При штурме использовались современные образцы военной техники, в том числе бронемашины "Фалькатус".

Штурм здания проводился с использованием беспарашютного десантирования с вертолета, альпинистского снаряжения. Активную огневую поддержку оказывали снайперы.

В ведомстве отметили, что в ходе учений силы спецназначения подтвердили свою готовность к уверенным, профессиональным и эффективным действиям по нейтрализации террористов в самых сложных условиях.

Первый этап учений предусматривал отработку действий по нейтрализации условной группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".