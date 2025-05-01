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Спецназ ФСБ начал второй этап военных учений в Крыму

26.05.2017 РИА Новости 64 0
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Учения спецподразделений в Крыму
Учения спецподразделений в Крыму
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

ЕВПАТОРИЯ, 25 мая - РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения спецназначения ФСБ России начали второй этап масштабных учений в Крыму - отрядам спецназа предстоит освободить здания недействующего пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов.

В учениях задействуют вертолет и снайперов.

Учения стартовали 24 мая и продлятся до 29 мая. В них примут участие около 2 тысяч человек.

Первый этап предусматривал отработку действий по нейтрализации условной группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

Его итоги показали высокую готовность подразделений специального назначения органов ФСБ к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах различного типа.
25.05.2017
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Россия

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