В Подмосковье начались учебные сборы под руководством командующего РВСН



Сергей Каракаев

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС) Сергей КаракаевИсточник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Учебно-методические сборы под руководством командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковника Сергея Каракаева начались на базе штаба РВСН в подмосковной Власихе, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

В сборах участвуют более 100 генералов и офицеров.

"На базе штаба Ракетных войск стратегического назначения (ЗАТО Власиха, Московская область) под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проводится учебно-методический сбор с руководящими должностными лицами РВСН, ракетных объединений, соединений и полигона, учебных центров и арсеналов РВСН, частей центрального подчинения, а также Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в Серпухове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе сборов будет проведен анализ и дана объективная оценка эффективности организаторской деятельности руководящего состава по выполнению задач, поставленных ракетным войскам на 2017 учебный год, определены задачи на летний период обучения. В числе основных целей мероприятия - изучение проблемных вопросов применения объединений, соединений и воинских частей РВСН России, обусловленных изменением их организационно-штатной структуры и требований новых уставных документов, документов боевой и мобилизационной готовности, проработка вопросов совершенствования боевого дежурства.

Сборы завершатся проведением расширенного заседания военного совета РВСН, на котором будут подведены итоги боевой и мобилизационной подготовки войск в зимнем периоде обучения, уточнены методы работы руководящего состава по обеспечению устойчивого управления войсками и оружием, поддержанию боевой готовности войск, определены задачи на летний период обучения.