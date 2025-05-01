На военных учениях в Таджикистане впервые задействуют комплекс "Искандер-М"



Ракетный комплекс Искандер-М (справа). Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Ракетный комплекс Искандер-М (справа). Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые перебросили в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017". Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Перевозку обеспечили самолеты ВКС России Ан-124-100 "Руслан", - сказал командующий.

В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших с южно-уральской авиабазы Шагол.

"Душанбе-Антитеррор - 2017" - первые учения, которые проводит антитеррористический центр СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.