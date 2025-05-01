На военных учениях в Таджикистане впервые задействуют комплекс "Искандер-М"
|
|
Ракетный комплекс Искандер-М (справа). Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые перебросили в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017". Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
"Перевозку обеспечили самолеты ВКС России Ан-124-100 "Руслан", - сказал командующий.
В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.
Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших с южно-уральской авиабазы Шагол.
"Душанбе-Антитеррор - 2017" - первые учения, которые проводит антитеррористический центр СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.03.2013 Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
10.10.2012 «Авиасвит» – зеркало украинского авиапрома
13.08.2012 В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
01.04.2009 Набор высоты
05.05.2017 В Москве проходит первая репетиция авиации к Параду Победы
14.04.2017 В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов
11.04.2017 В подмосковной Кубинке началась первая репетиция авиации к Параду Победы
06.04.2017 В параде 9 мая примут участие стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики - Минобороны РФ