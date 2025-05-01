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Юбилейная выставка HeliRussia пройдет в Москве 25-27 мая

26.05.2017 РИА Новости 68 0
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Технология на HeliRussia–2017
ОНПП Технология на Х Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia–2017
Источник: http://www.technologiya.ru/

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Юбилейная - десятая - международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2017 откроется в МВЦ "Крокус Экспо" в четверг, 25 мая.

В выставке принимают участие Россия, Белоруссия, США, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Австралия, Италия, Испания, Мальта, Финляндия, Бельгия, Литва, Эстония, Чехия, Норвегия, Ливия, Нидерланды, ЮАР и КНР.

Иностранных участников - 50 (в прошлом году - 44). На выставке будут присутствовать все основные зарубежные мировые игроки вертолетной индустрии - Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics, LOM Praha, Pall Corporation, Trace Worldwide Corporation, Safran Group и другие.

На HeliRussia будет представлена объединенная экспозиция ГК "Ростех" и входящих в ее состав 23 предприятий.

"Вертолеты России", сообщили РИА Новости в холдинге, представят широкий спектр гражданских и военных вертолетов. В частности, на экспозиции компании будут представлены многоцелевой средний вертолет Ми-38 и три вертолета "Ансат" в различном оснащении.

"Традиционно мы принимаем самое активное участие в работе международного форума вертолетной индустрии HeliRussia, и этот год не станет исключением. В рамках 10-й юбилейной выставки пройдут несколько знаменательных мероприятий с участием холдинга, особый акцент будет сделан на санитарной авиации. На HeliRussia мы планируем торжественно передать заказчику вертолет "Ансат" в медицинском оснащении", - рассказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) планирует представить узлы и детали перспективных российских турбовальных газотурбинных двигателей из композиционных материалов и системы диагностики для вертолетов.

На стенде "Рособоронэкспорта", как ожидается, будут представлены военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, новейшие боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и беспилотные летательные аппараты "Тахион" и "Орлан-10Е".

Отдельным пунктом программы HeliRussia-2017 станет тематика беспилотных летательных аппаратов. В частности, конструкторское бюро "ВР-Технологии" представит на выставке экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана, который в настоящее время проходит летные испытания.
25.05.2017
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