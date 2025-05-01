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СМИ узнали о сроках перевода ОМОН на контрактный принцип комплектования

26.05.2017 РИА Новости 66 0
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Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
Источник: © Фото : Национальная гвардия Российской Федерации

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Росгвардия переведет ОМОН на контрактный принцип комплектования; первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях в 2018 году, об этом газете "Известия" рассказал замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Как рассказали "Известиям" в командовании Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ), это должно качественно повысить профессиональный уровень омоновцев. Всего руководству предстоит укомплектовать контрактниками не менее 30 тысяч должностей.

"У нас уже действует собственная федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник - более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года", - приводит газета слова Меликова.

Газета отмечает, что сейчас в подразделениях ОМОН служат офицеры и прапорщики, есть сержанты и старшины, но они проходят службу в хозяйственных подразделениях.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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Росгвардия
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