"Некстер системз" заключила контракт на поставку самоходных гаубиц "Цезарь" ВС Дании
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САУ "Цезарь" Франция. Первый показ демонстрационного образца 155-мм. Фото: alternathistory.org.ua
ЦАМТО, 25 мая. Французская компания "Некстер системз" объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракта на поставку 15 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" (CAESAR) на шасси с колесной формулой 8x8.
Соглашение включает опцион на поставку шести дополнительных установок.
Как сообщал ЦАМТО, министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен 14 марта объявил о выборе "Некстер системз" победителем тендера на поставку новых самоходных артиллерийских установок. Новые СГ заменят принятые на вооружение в 1965 году устаревшие гаубицы M-109.
Стоимость приобретения первых 15 гаубиц "Цезарь" оценивается в 300 млн. крон (43,6 млн. долл.). Комплект поставки будет включать систему управления огнем, начальный комплект запасных частей, обучение личного состава и оказание услуг обслуживания в течение 10 лет. Планируется, что поставки будут завершены в середине 2019 года (через 24 месяца после заключения контракта).
Использование шасси с колесной формулой 8х8 позволит датским СГ "Цезарь" нести большую полезную нагрузку по сравнению с платформой с колесной формулой 6x6 и обеспечат большую устойчивость при стрельбе. Они будут оснащены новой автоматизированной системой подачи боеприпасов и смогут транспортировать боекомплект из 30 выстрелов (на 12 больше, чем у версии 6x6).
Как ранее сообщил представитель компании "Татра Тракс", СГ "Цезарь" ВС Дании будет размещена на шасси T-815 с восьмицилиндровым двигателем "Татра" T3C мощностью 270 кВт, коробкой передач Tatra 10 TS 210 N с электронной системой управления полуавтоматического переключения скоростей TATRA-Norgren и дополнительной коробкой передач TATRA 2.30TRS.
Ранее "Некстер системз" заключила контракты на поставку более 300 СГ "Цезарь" с пятью странами. Начиная с принятия на вооружение ВС Франции в 2009 году, гаубицы применялись при проведении боевых операций в Ливане, Афганистане и Мали. Сейчас они используются в Ираке.
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25.05.2017
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