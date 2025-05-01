Военная вертолетная техника в общемировом балансе мировой торговли оружием в 2008-2019 гг.



Ударный вертолет WAH-64D Apache (Великобритания,США)

Источник: backus.ru Ударный вертолет WAH-64D Apache (Великобритания,США)Источник: backus.ru

ЦАМТО, 25 мая. К открытию X Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 ЦАМТО публикует статистику мирового рынка военной вертолетной техники в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг.

В данном анализе учитывается стоимость всех поставок (по данным на осень 2016 года) – новые вертолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-экспортеров.

Мировой рынок военной вертолетной техники в 2008-2015 гг.

В период 2008-2015 гг. объем мировых поставок военной вертолетной техники по четырем категориям ЦАМТО оценивает в сумму 71,934 млрд. долл. (15,27% от всего мирового объема экспорта вооружений в этот период).

В эти категории входят многоцелевые вертолеты, морские патрульные вертолеты и вертолеты ПЛО, тяжелые вертолеты и ударные вертолеты.

По фактическому стоимостному объему продаж военной вертолетной техники за рассматриваемый период минимальное значение было зафиксировано в 2009 году – 4,180 млрд. долл. Максимального объема за рассматриваемый период мировой рынок военных вертолетов достиг в 2014 году – 16,477 млрд. долл. В целом в данном сегменте имеет место существенный рост объемов продаж, начиная с 2010 года.

Лидером продаж в этом сегменте являются многоцелевые вертолеты – 43,299 млрд. долл. в период 2008-2015 гг., что составляет 60,194% от общего объема продаж военной вертолетной техники.

Второе место по стоимости поставок занимают ударные вертолеты – 15,286 млрд. долл. (21,25%). Третье место занимают вертолеты ПЛО – 7,2 млрд. долл. (10,0%), четвертое место – тяжелые вертолеты – 6,149 млрд. долл. (8,55%).

Мировой рынок военной вертолетной техники в 2016-2019 гг.

В 2016-2019 гг. вертолетная техника укрепит свои позиции на втором месте в структуре мирового военного экспорта более чем на 2 процентных пункта.

Для сравнения: в 2008-2015 гг. категория "военные вертолеты" занимала второе место с показателем 71,934 млрд. долл. (15,27% мирового рынка, в том числе 50,351 млрд. долл. в 2012-2015 гг. и 21,583 млрд. долл. в 2008-2011 гг.). В 2016-2019 гг. объем продаж военных вертолетов составит 71,090 млрд. долл. (17,52% рынка).

В расчет включены поставки новых вертолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военных вертолетов в 2016 году составит, по оценке ЦАМТО, 17,985 млрд. долл. (18,22% в общем балансе мировых продаж), в 2017 году – 15,381 млрд. долл. (16,54%), в 2018 году – 21,233 млрд. долл. (21,62%) , в 2019 году – 16,490 млрд. долл. (14,23%).

Лидерство по объему продаж в сегменте военной вертолетной техники в 2016-2019 гг. сохранят за собой многоцелевые вертолеты – 28,807 млрд. долл., что составляет 40,52% от общего прогнозируемого объема продаж военной вертолетной техники в 2016-2019 гг. По годам объем экспорта многоцелевых вертолетов прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 7,315 млрд. долл. в 2016 году, 6,685 млрд. долл. в 2017 году, 8,061 млрд. долл. в 2018 году и 6,745 млрд. долл. в 2019 году.

Второе место в сегменте военной вертолетной техники по стоимости поставок в 2016-2019 гг. займут ударные вертолеты – 22,732 млрд. долл. (31,98% в общем балансе поставок военных вертолетов). В этом сегменте будет иметь место очень резкий рост объемов продаж. По годам объем экспорта ударных вертолетов прогнозируется следующим образом: 6,733 млрд. долл. в 2016 году, 6,108 млрд. долл. в 2017 году, 6,762 млрд. долл. в 2018 году и 3,129 млрд. долл. в 2019 году.

Третье место занимают противолодочные вертолеты – 12,321 млрд. долл. в 2016-2019 гг. (17,33% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта противолодочных вертолетов прогнозируется следующим образом: 2,524 млрд. долл. в 2016 году, 1,654 млрд. долл. в 2017 году, 4,140 млрд. долл. в 2018 году и 4,003 млрд. долл. в 2019 году.

Четвертое место занимают тяжелые транспортные вертолеты – 7,229 млрд. долл. в 2016-2019 гг. (10,17% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта тяжелых транспортных вертолетов прогнозируется в объемах: 1,413 млрд. долл. в 2016 году, 934 млн. долл. в 2017 году, 2,270 млрд. долл. в 2018 году и 2,612 млрд. долл. в 2019 году.

Более подробный материал опубликован на сайте ЦАМТО в открытом доступе в разделах "Выставки вооружений" и "Текущие аналитические материалы".