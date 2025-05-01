Коллектив Концерна ВКО "Алмаз-Антей" отмечен благодарностью Президента России
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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 25 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" за большой вклад в разработку перспективных систем вооружений, создание наукоемкой высокотехнологичной продукции и укрепление обороноспособности страны.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создан в апреле 2002 года. На сегодняшний день в его состав входят 64 дочерних общества. На предприятиях Концерна трудятся 127 тыс. человек, из которых 67 тыс. – рабочие, 28 тыс. – инженерный состав, 17 тыс. – ученые, 15 тыс. – административно-управленческий персонал. Средний возраст сотрудников – 45 лет, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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25.05.2017
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