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Коллектив Концерна ВКО "Алмаз-Антей" отмечен благодарностью Президента России

26.05.2017 ЦАМТО 70 0
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Алмаз - Антей
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 25 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" за большой вклад в разработку перспективных систем вооружений, создание наукоемкой высокотехнологичной продукции и укрепление обороноспособности страны.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создан в апреле 2002 года. На сегодняшний день в его состав входят 64 дочерних общества. На предприятиях Концерна трудятся 127 тыс. человек, из которых 67 тыс. – рабочие, 28 тыс. – инженерный состав, 17 тыс. – ученые, 15 тыс. – административно-управленческий персонал. Средний возраст сотрудников – 45 лет, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
25.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Путин Владимир

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