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В Сирии испытали экипировку "Ратник"

26.05.2017 ЦАМТО 92 0
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ССО
Силы специальных операций России в Сирии
Источник: Центр АСТ

ЦАМТО, 25 мая. В ходе боевых действий в Сирии российские военные испытали в боевых условиях новейший комплекс индивидуальной экипировки "Ратник". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Были опробованы новейшие системы связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия, – пояснил Ю.Борисов. – При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Ю.Борисова газете "Красная звезда".

Как напоминает агентство, экипировка "Ратник" поставляется в Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также в морскую пехоту ВМФ с 2016 года. В этом году Минобороны закупит порядка 50 тыс. комплектов. Если удастся сохранить эти темпы, то уже к 2021-2022 году все военнослужащие Сил общего назначения будут одеты в экипировку "солдата будущего".
25.05.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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