Российские подводные лодки и надводные корабли в рамках модернизации будут оборудоваться крылатыми ракетами "Калибр"



Ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" в ходе пуска крылатых ракет "Калибр-НК" по позициям "Исламского государства" в Сирии, 20.11.2015

Источник: МО РФ Ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" в ходе пуска крылатых ракет "Калибр-НК" по позициям "Исламского государства" в Сирии, 20.11.2015Источник: МО РФ

ЦАМТО, 25 мая. Технические решения и сам ракетный комплекс "Калибр" будут применены в ходе модернизации боевых надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота.

Об этом, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, завил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Он напомнил, что крылатые ракеты морского базирования "Калибр" задействовались в ходе спецоперации в Сирии, наносились удары на дальность 1,5 тыс. км.

"Это современное и надежное оружие показало отличные результаты применения, которые известны всему миру", – подчеркнул Ю.Борисов.