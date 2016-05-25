Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"



Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Военнослужащий РФ в исторической части ПальмирыИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Андрей Коц. В ходе боевых действий в Сирии российские военные испытали в деле новейший комплекс индивидуальной экипировки "Ратник". Об этом в среду в интервью "Красной звезде" рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Были опробованы новейшие системы связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия, - пояснил Борисов. - При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств".

Напомним, "Ратник" поставляется в Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также в морскую пехоту ВМФ с 2016 года. В этом году Минобороны закупит порядка 50 тысяч комплектов. Если удастся сохранить эти темпы, то уже к 2021-2022 году все военнослужащие Сил общего назначения будут одеты в экипировку "солдата будущего".

Военнослужащий на фестивале "Армия России" в Москве Источник: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Универсальный комплект

Впервые широкой публике элементы комплекта "Ратник" представили в феврале-марте 2014 года в Крыму. "Вежливые люди" в камуфляже и без знаков различия, появившиеся в ключевых точках полуострова словно из ниоткуда, щеголяли диковинным снаряжением. Тяжелые бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, удобные анатомические шлемы 6Б47, защитные баллистические очки 6Б50, современные рейдовые рюкзаки на станковом каркасе, компактные радиостанции - до "крымской весны" вживую эти новинки демонстрировались только на закрытых показах для прессы.

К началу 2015 года экипировкой "Ратник" были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, к октябрю первые комплекты получили морпехи Тихоокеанского флота, к декабрю - снайперы 102-й российской военной базы в Армении. В течение всего 2016 года "Ратник" поставлялся в части и соединения ВДВ и Сухопутных войск. В Сирии этой экипировкой активно пользуются морские пехотинцы, обороняющие авиабазу Хмеймим, подразделения военной полиции и бойцы Сил специальных операций. Как рассказал обозревателю РИА Новости российский контрактник, недавно вернувшийся из сирийской командировки, композитные керамические пластины нового бронежилета спасли не одну и не две жизни.

Опыт двух чеченских кампаний и "пятидневной войны" 2008 года выявил серьезные недостатки индивидуальной экипировки российского военнослужащего. В армии, по сути, не было единого стандарта, на который могли бы равняться производители. Поэтому в бой зачастую шли буквально кто в чем. "Ратник" же стал единым унифицированным комплектом для сил общего назначения с возможностью индивидуального "тюнинга" под конкретные нужды солдата или подразделения. Да и внешне, согласитесь, российский пехотинец образца 2017 года выглядит гораздо внушительнее, чем его соратник из 2008-го.

"Главное достоинство "Ратника" в том, что он изначально разрабатывался, как единый комплект, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Раньше элементы экипировки шли в войска по отдельности, и часто возникали серьезные нестыковки. "Разгрузка" от одного производителя не застегивалась на бронежилете от другого, шлем от третьего не мог использоваться с гарнитурой радиостанции от четвертого и так далее. Все детали "Ратника" прекрасно подогнаны друг к другу. Вдобавок конструкция этого комплекта - модульная. Это значит, что в зависимости от выполняемых задач военнослужащий может пристегнуть к своей экипировке нужные элементы и отстегнуть ненужные".

Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск Источник: РИА Новости / Алексей Филиппов

Выбор оружия

Полный вес комплекта "Ратник" составляет около 22 килограммов. Экипировка обеспечивает надежную защиту 90% тела. "Ратник" рассчитан на непрерывную эксплуатацию в течение как минимум 48 часов при среднем сроке службы одного комплекта пять лет. Помимо средств индивидуальной защиты, в его состав входят радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания "свой-чужой", система управления "Стрелец", позволяющая координировать действия подразделения в бою, активные наушники, морозостойкая аккумуляторная батарея, чтобы питать весь этот хай-тек, и многое другое.

Модульность разгрузочного жилета обеспечивается за счет использования технологии MOLLE - множества прочных ремешков на разгрузочном жилете, к которым можно пристегнуть любой элемент, обладающий соответствующим креплением. Хоть фляжку, хоть подсумок под пулеметный короб. Кроме того, "Ратник" обладает индивидуальными особенностями для разных видов и родов войск. Так, в варианте для морской пехоты комплект имеет положительную плавучесть, а значит - выполняет функции еще и спасательного жилета. Для танкистов выпускается своя модификация, обладающая повышенной огнеупорностью. А для десантников "Ратник" специально оптимизирован под использование с подвесной системой штатных парашютов.

"Над каждым модулем "Ратника" идет постоянная работа, - рассказал Виктор Мураховский. - Техника совершенствуется, модернизируется, и со временем новые компоненты будут включаться в состав комплекта экипировки. Ведутся, в частности, работы над новыми средствами связи. Вооруженные силы полностью переходят на цифровую связь и так называемые СДР-радиостанции с программно-определяемыми параметрами работы. Кроме того, в этом году должны завершиться войсковые испытания нового автомата специально под "Ратник", который будет совместим со всеми подсистемами комплекта".

В настоящий момент, напомним, рассматривается три типа автоматов "солдата будущего": Калашниковы АК-12 и Ак-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно и АЕК-971 Оружейного завода имени Дегтярева (может выпускаться в обоих калибрах). Все три автомата выполнены из современных материалов, обладают высокой эргономичностью и выполнены всё по тому же модульному принципу. Благодаря наличию специальных планок на них можно установить ночные и дневные оптические и коллиматорные прицелы, тактические рукоятки, фонари, лазерные целеуказатели и прочий высокотехнологичный "обвес".

Будущее "Ратника"

У комплекта "Ратник" очень большой потенциал для модернизации. В России уже ведутся работы по ряду перспективных направлений, которые могут существенно повысить боевые возможности солдата.

"Перспективных технологий очень много, но под них нужен очень серьезный научно-технический задел, - рассказывает Виктор Мураховский. - Например, сейчас обсуждается возможность использования в "Ратнике" технологий дополненной реальности. В перспективе данные о тактической обстановке будут выводиться военнослужащему прямо на "забрало" шлема. Кроме того, ведутся работы над новыми средствами защиты - более прочными и легкими бронежилетами и шлемами. Когда-нибудь дойдем и до использования экзоскелетов, но это еще нескоро.

Над адаптацией этой технологии для военных целей работают во многих странах мира, в частности в США, Германии, Южной Корее. Экзоскелет - это, грубо говоря, механический каркас, надеваемый на военнослужащего и значительно повышающий его силу, скорость и выносливость с помощью специальных "моторчиков"-сервоприводов. О больших перспективах этой технологии неоднократно говорили в Министерстве обороны, однако, по словам Виктора Мураховского, нужно сначала решить вопрос с источником питания. Существующие аккумуляторы физически не способны длительное время поддерживать автономность работы человека в экзоскелете.

Возможно, эти и другие элементы войдут в комплект, который придет на смену "Ратнику" в следующем десятилетии. Руководство Центрального НИИ точного машиностроения еще в 2014 году сообщало, что индивидуальная экипировка военнослужащего нового поколения будет завершена и пойдет в производство в 2020-2030 годах.