Малайзия получила второй японский патрульный корабль

Как сообщил веб-ресурс defense-studies.blogspot.com , береговая охрана Малайзии (Jepang Coast Guard - JCG, до недавнего времени именовалась Malaysian Maritime Enforcement Agency) получила второй переданный из состава береговой охраны Японии большой патрульный корабль, получивший новое название P 8704 Arau - бывший японский PL 01 Oki, который прибыл в Малайзию 22 мая 2017 года.

Патрульный корабль береговой охраны Малайзии Р 8704 Arau - бывший патрульный корабль PL 01 Oki береговой охраны Японии. 22.05.2017 (с) береговая охрана Малайзии

Патрульный корабль PL 01 Oki (до 1997 года носил название Nojima) был построен в единственном экземпляре и введен в строй береговой охраны Японии в 1989 году. Он имеет полное водоизмещение 1500 тонн и длину 87 метров. Передача корабля Малайзии была произведена в Хиросиме в рамках соглашения, заключенного осенью 2016 года и предусматривающего передачу Японией в порядке помощи Малайзии двух патрульных кораблей из состава японской береговой охраны.

Ранее в январе 2017 года по данному соглашению Малайзии был передан из состава береговой охраны Японии бывший патрульный корабль PL 02 Erimo, получивший малайзийское название P 9203 Pekan и прибывший в Малайзию в начале марта. Имея полное водоизмещение 2066 тонн и длину 91,5 метр, патрульный корабль Pekan стал самой крупной единицей флота JCG.

Оба корабля были переданы Японией без вооружения. Тем не менее, это первый случай передачи Японией за рубеж столь крупных патрульных единиц, что демонстрирует постепенное движение Японии в сторону полноценного оборонного экспорта.

Патрульный корабль береговой охраны Малайзии Р 8704 Arau - бывший патрульный корабль PL 01 Oki береговой охраны Японии. 22.05.2017 (с) береговая охрана Малайзии