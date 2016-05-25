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В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров

25.05.2017 Lenta.ru 383 0
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Цифровая радиостанция МО1
Военнослужащий с цифровой радиостанцией МО1
Источник: rg.ru

В ряды российских вооруженных сил вернули около 17 тысяч офицеров, которые ранее были уволены оттуда. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы вернули часть офицеров, которые были уволены. Тех, кто хотел бы, и мог бы, и был востребован в армии", — сказал Шойгу.

Широкомасштабные сокращения офицерского состава были одной из особенностей военной реформы, развернутой в России с 2008 года. На тот момент в вооруженных силах числилось 365 тысяч офицеров, по планам их требовалось сократить до 150 тысяч.

Помимо ликвидации кадрированных частей (укомплектованных кадровыми офицерами, но развертываемых в полную численность только по мобилизации), это обуславливалось перекосами в структуре офицерского состава — недостатком младших офицеров в войсках при переизбытке старших. Так, в декабре 2009 году начальник Генштаба Николай Макаров указывал, что в ходе реформы лейтенантов и старших лейтенантов в вооруженных силах оставлено 60 тысяч, число полковников сокращено с 60 до 8 тысяч человек, генералов сократили с 1200 до 780 человек.

К 2011 году плановое требование по сокращению было исполнено, хотя и формально: значительная часть офицеров продолжала служить вне штатных должностей "в распоряжении командования", а также была переведена на сержантские должности. Однако после этого было принято решение восстановить с января 2012 года дополнительно 70 тысяч офицерских должностей.

Это объяснялось развертыванием дополнительных подразделений и соединений, а также потребностью высокотехнологических войск в квалифицированном личном составе (в частности, речь шла о комплектовании войск Воздушно-космической обороны).

На данный момент штатная численность офицерского корпуса сохраняется с 2012 года и определена приблизительно в 220 тысяч человек.
24.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макаров Николай
Шойгу Сергей

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