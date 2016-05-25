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Названы сроки начала поставок военным ПАК ФА и С-500

25.05.2017 Lenta.ru 470 0
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Т-50-9
Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Yurust / aviaforum.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки в войска истребителя пятого поколения, создающегося в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), и зенитных ракетных систем С-500 начнутся в 2019 году. Об этом в среду, 24 мая, передает ТАСС.

По словам Шойгу, они повысят эффективность борьбы со средствами воздушно-космического нападения.

В апреле главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что Воздушно-космические силы России в ближайшее время примут на вооружение С-500.

По действующей Госпрограмме вооружений ранее предполагалось, что в 2015-2020 годах военные получат 10 серийных дивизионных комплектов этой системы.

В марте 2017-го стало известно, что первая партия истребителей пятого поколения ПАК ФА для Минобороны составит шесть единиц. Ранее, в июле 2016 года, заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что серийные поставки ПАК ФА начнутся с 2018 года, в рамках новой государственной программы вооружений, рассчитанной на период с 2018 по 2025 год.

По неоднократным заявлениям руководства Минобороны, первая партия самолетов должна была составлять 12 машин. Изначально в проекте Госпрограммы вооружений на период до 2020 года предусматривалась закупка 52 машин этого типа.
24.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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