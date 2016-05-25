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Летчик-испытатель "МиГа" стал Героем России

25.05.2017 Lenta.ru 232 0
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Михаил Беляев
Cтарший летчик-испытатель Корпорации «МиГ» Михаил Беляев
Источник: uacrussia.ru

Президент России Владимир Путин за проявленное мужество при пилотировании и испытании авиационной техники присвоил звание Героя России и вручил медаль "Золотая звезда" старшему летчику-испытателю корпорации "МиГ" Михаилу Беляеву. Об этом в среду, 24 мая, "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе предприятия.

"Процесс создания нового самолета — титаническая работа, начиная с идеи, проектирования до воплощения летательного аппарата в металле и проведения первого вылета, поставки заказчику. Летчик-испытатель находится лишь на вершине айсберга. Поэтому это награда большого коллектива известной на весь мир Корпорации "МиГ"", — заявил Беляев.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Михаил Беляев — летчик-испытатель 1 класса. Родился в 1967 году, в 1988 году закончил авиационное училище в Чернигове. В 1995 — центр подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске. С 1996 на испытательной работе в РСК МиГ. Участвовал в испытаниях различных вариантов самолетов МиГ-23, 27, 29, 31, 35, МиГ-АТ. Выполнял первые полеты на МиГ-35 и МиГ-29К/КУБ, в том числе с палубы авианосца.
24.05.2017
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-23
МиГ-29К
МиГ-35
МиГ-АТ
Компании
МиГ РСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец

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