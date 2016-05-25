Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Европейская военная пресса назвала центр управления обороной РФ самым безопасным в Европе

25.05.2017 ТАСС 457 0
0
Понравилась новость?
 +1
НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Центры управления других стран, как отмечается, "используют компьютеры и комплектующие зарубежных производителей, что делает их уязвимыми для хакерских атак"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Европейская ассоциация прессы по обороне и безопасности (Europeen Security and Defense Press Association - ESDPA) назвала Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ самым безопасным в Европе. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте организации.

"В отличии от Франции, Великобритании, Германии и множества других стран, сервера НЦУО Минобороны построены на отечественных комплектующих, что, несомненно, делает российский национальный центр самым защищенным в Европе", - сказано в статье.

Также российский НЦУО включен в мировую "тройку" полностью безопасных центров управления обороной, наряду с американским и китайским. При этом в ассоциации не смогли выделить безоговорочного мирового лидера по кибербезопасности, так как каждый из этих трех возможных претендентов на это использует уникальную систему управления и принятия решений.

Центры управления других стран, как отмечается, "используют компьютеры и комплектующие зарубежных производителей, что делает их уязвимыми для хакерских атак".

Ранее, в связи с атакой вируса-вымогателя WannaСry, источник ТАСС в Минобороны сообщил, что информационная инфраструктура ведомства не пострадала. Вредоносная программа оказалась бессильной перед автоматизированными системами управления вооруженных сил, где применяется сертифицированное отечественное программное обеспечение. Оно использует особые форматы данных и операционную систему. Источник в Минобороны заверил, что вирус "не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками".

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 10:06
  • 16
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 09:48
  • 1
В Сирии прошли апробацию все виды и типы вооружений, в том числе авиационные крылатые ракеты с дальностью пуска до 4500 км, - Минобороны
  • 25.05 09:20
  • 10
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 25.05 08:21
  • 12
Бюджет пикирования
  • 25.05 08:19
  • 41
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 08:15
  • 6
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
  • 25.05 08:03
  • 6
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 07:00
  • 90
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.05 06:13
  • 1
Китай заинтересован в производстве современного аналога "кукурузника", созданного в Сибири
  • 25.05 05:15
  • 2
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 03:19
  • 44
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 02:33
  • 2
Французы оснастили робокатер буксируемым сонаром
  • 24.05 21:59
  • 5
На смену роботам
  • 24.05 21:51
  • 13
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 20:21
  • 4
МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ
другие обсуждаемые темы