На верфи "Финкантьери" заложен киль головного многоцелевого патрульного корабля PPA для ВМС Италии



Модель корабля типа PPA

Источник: fincantieri.com Модель корабля типа PPAИсточник: fincantieri.com

ЦАМТО, 24 мая. Компания "Финкантьери" объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано церемонии закладки киля головного многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura), предназначенного для ВМС Италии.

Заложенный корабль является первым из семи кораблей PPA, которые должны быть поставлены ВВС Италии, начиная с 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Долгосрочная программа предусматривает строительство универсального десантного корабля (УДК/LHD), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS). Помимо постройки кораблей, "Финкантьери" обеспечит их обслуживание в течение первых десяти лет эксплуатации, обучение личного состава, поставку запасных частей, технической документации.

Контракты на постройку одного корабля обеспечения LSS и шести патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным компанией "Финкантьери" и подразделением "Селекс ES" (Selex ES) компании "Финмекканика" (Finmeccanica). Универсальный десантный корабль был заказан в июле 2015 года. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Резка стали для постройки головного корабля PPA началась в феврале 2017 года. Поставка корабля заказчику запланирована на 2021 год. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Основной особенностью кораблей будет высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в составе вооруженных сил, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций.

Предположительно, первые семь кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях. Две единицы будут построены в полной боевой конфигурации (Full Combat). Они будут оснащены БИУС компании "Селекс ES" (Selex ES), 127/64 LW и 76/62-мм артиллерийскими установками "Супер Рапид" компании "Ото Мелара", двумя дистанционно управляемыми 25-мм артиллерийскими установками, ЗРК SAAM ESD PPA (на базе ЗУР "Астер-15/30"), ПКР "Тесео" (Teseo) компании MBDA, крылатыми ракетами, легкими и тяжелыми торпедами WASS.

Три корабля будут выполнены в конфигурации "Легкая Плюс", вооруженной только артиллерийской установкой и ЗРК. Два корабля в конфигурации "Легкая" будут вооружены только артиллерийскими системами.

Длина корабля PPA составит 132,5 м. Он будет оснащен силовой установкой типа CODAG и сможет развивать максимальную скорость хода более 31 узла, экипаж – 173 человека.