На вооружение авиабазы истребительной авиации ВВО поступила новая радиолокационная станция "Каста-2"



Станция обнаружения дециметрового длин волн Каста-2Е2 Источник: http://www.rusarmy.com/ Станция обнаружения дециметрового длин волн Каста-2Е2 Источник: http://www.rusarmy.com/

ЦАМТО, 24 мая. На вооружение авиабазы истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае поступила новая радиолокационная станция (РЛС) "Каста-2".

РЛС "Каста-2" – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и гидрометеообразований, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.