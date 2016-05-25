На вооружение авиабазы истребительной авиации ВВО поступила новая радиолокационная станция "Каста-2"
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Станция обнаружения дециметрового длин волн Каста-2Е2 Источник: http://www.rusarmy.com/
ЦАМТО, 24 мая. На вооружение авиабазы истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае поступила новая радиолокационная станция (РЛС) "Каста-2".
РЛС "Каста-2" – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и гидрометеообразований, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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24.05.2017
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