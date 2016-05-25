Шойгу заявил, что расходы на российскую армию в 11 раз ниже американских
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Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия тратит на армию в 11 раз меньше, чем США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть",- сказал С.Шойгу в среду в Совете Федерации.
По его словам, содержание одного военнослужащего в год обходится РФ в 54 тыс. долларов, что в разы меньше, чем в других странах.
"При данном уровне финансировании нам удалось повысить боевые возможности Вооруженных сил на 14%, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО", - сказал министр.
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24.05.2017
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