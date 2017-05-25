В Сирии прошли апробацию все виды и типы вооружений, в том числе авиационные крылатые ракеты с дальностью пуска до 4500 км, - Минобороны



Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии

Источник: МО РФ Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в СирииИсточник: МО РФ

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии применялись крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров.

"В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров", - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в среду.

Он сообщил, что в Сирии прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений. "Прежде всего, это - истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28", - сказал замминистра обороны.

По его словам, кроме авиации, в уничтожении бандформирований приняли активное участие боевые надводные корабли, в том числе тяжёлые ракетные крейсеры "Варяг" и "Москва", тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", малые ракетные корабли проект 21631 и подводные лодки проект 636.3, успешно применившие по наземным целям противника имеющийся арсенал вооружений.

"При этом наша морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия", - сказал Ю.Борисов.

Он сообщил, что от возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными системами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

"Кроме того, в ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств", - сказал Ю.Борисов.

Замминистра обороны сообщил, что "в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний".

По словам Ю.Борисова, результаты проведения специальной операции в Сирийской Арабской Республике являются наиболее весомым подтверждением высокой эффективности российского вооружения, военной и спецтехники, в том числе при их применении в сложных и нестандартных для России климатических условиях.