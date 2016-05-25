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В рамках новой госпрограммы большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах - Минобороны РФ

25.05.2017 Интерфакс-АВН 343 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские войска в рамках новой программы вооружения будут получать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"В рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств",- сообщил Ю.Борис в интервью "Красной Звезде".

Он заявил, что большое внимание будет уделено "созданию оружия на новых физических принципах".

В апреле вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия действительно ведет активную работу по созданию гиперзвукового оружия, а также создает средства для противодействия ему.

"Над тематикой гиперзвукового оружия мы работаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развивая свои системы. Эти работы действительно ведутся, поскольку гиперзвуковое оружие - совершенно новое поколение ракет, которое гарантированно позволяет преодолевать систему противоракетной обороны. Разрабатывается как гиперзвуковое оружие, так и средства противодействия", - сказал Д.Рогозин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о гиперзвуковое ракете "Циркон".

Ранее группа сотрудников реутовского АО "ВПК "НПО машиностроения" выступила со статьей в "Известиях Российской академии ракетных и артиллерийских наук", где сообщалось, что разрабатываемая на предприятии перспективная гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования будет иметь скорость свыше 6 Махов.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЗЛА

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