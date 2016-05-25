Переговоры о поставках модернизированного ударного вертолёта Ми-35 идут с несколькими иностранными заказчиками - Рособоронэкспорт



Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 год

Источник: Controp Precision Technologies Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 годИсточник: Controp Precision Technologies

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" ведёт переговоры о возможных поставках модернизированной версии ударного вертолёта Ми-35П нескольким зарубежным партнёрам, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" приступил к переговорам о возможных поставках ряду иностранных заказчиков вертолета Ми-35П в обновленном облике", - заявил А.Михеев в преддверии Международной выставки вертолетной индустрии МВВИ-2017, которая откроется в Москве в четверг, 25 мая.

По словам А.Михеева, "машина многократно подтверждала заложенные в неё характеристики в обычных и боевых условиях без серьезных изменений ее компоновочной схемы".

"Предлагаемый сегодня нашим иностранным партнерам вариант по бортовому оборудованию превосходит ранее выпускавшиеся модификации Ми-35", - отметил генеральный директор, которого цитирует пресс-служба компании.

Здесь отметили, что "предлагаемый "Рособоронэкспортом" новый облик вертолёта Ми-35П привлечет внимание инозаказчиков современным оборудованием: носовой подвижной пушечной установкой со сдвоенной 23-мм пушкой, индикатором на лобовом стекле в кабине летчика, многофункциональными индикаторами, гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, цифровым автопилотом и многим другим".

"Вновь устанавливаемые системы и оборудование позволят значительно улучшить тактико-технические характеристики и эффективность применения вертолёта, в том числе ночью", - сказано в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта", поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Ми-35П создавался на базе вертолёта Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. За это время эксплуатантами Ми-24П/Ми-35П стали около 70 стран.

"Сегодня вертолёты этого класса продолжают успешно нести боевую вахту в составе Вооруженных сил РФ за рубежом: в Сирии, Таджикистане и Приднестровье", - говорится в пресс-релизе.