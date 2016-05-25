"Рособоронэкспорт" подводит итоги работы на MILEX-2017



Стенд "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В ходе работы VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которая прошла с 20 по 22 мая в Минске, делегация АО "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех провела свыше двух десятков предконтрактных переговоров и консультаций с официальными представителями и организациями из стран СНГ, а также других регионов мира.

"Первое, на что хотелось бы обратить внимание, MILEX - очень хорошая выставка. И в этом году особо сильное впечатление произвела церемония открытия, наглядно продемонстрировавшая силу белорусской армии, научный и производственный потенциал ВПК страны, бесконечное уважение белорусов к своей героической истории, к культуре и традициям народа", – сообщил глава объединенной делегации Ростеха и "Рособоронэкспорта", начальник департамента безопасности спецэкспортера Валерий Варламов.

Кроме того, по его словам, российская делегация провела продуктивные переговоры с белорусскими партнерами по линии силовых ведомств, организаций-спецэкспортеров продукции военного назначения и предприятий военно-промышленного комплекса республики. Также состоялись интересные встречи с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция.

Наибольший интерес на полях выставки партнеры "Рособоронэкспорта" проявили к российским средствам ПВО различного радиуса действия, например зенитным ракетным системам типа С-300, зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ". Кроме того, повышенным вниманием гостей выставки пользовались новейшие образцы российской авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другие образцы российских вооружений и военной техники.

"В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов", это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники", – приводит "Интерфакс-АВН" слова главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.

В ходе работы MILEX-2017 специалисты Ростеха и "Рособоронэкспорта" приняли участие в заседании делового совета при межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ и в международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использования технологий двойного назначения.

Результативные консультации прошли и в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств.