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"Рособоронэкспорт" подводит итоги работы на MILEX-2017

25.05.2017 Ростех 302 0
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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В ходе работы VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которая прошла с 20 по 22 мая в Минске, делегация АО "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех провела свыше двух десятков предконтрактных переговоров и консультаций с официальными представителями и организациями из стран СНГ, а также других регионов мира. 

"Первое, на что хотелось бы обратить внимание, MILEX - очень хорошая выставка. И в этом году особо сильное впечатление произвела церемония открытия, наглядно продемонстрировавшая силу белорусской армии, научный и производственный потенциал ВПК страны, бесконечное уважение белорусов к своей героической истории, к культуре и традициям народа", – сообщил глава объединенной делегации Ростеха и "Рособоронэкспорта", начальник департамента безопасности спецэкспортера Валерий Варламов. 

Кроме того, по его словам, российская делегация провела продуктивные переговоры с белорусскими партнерами по линии силовых ведомств, организаций-спецэкспортеров продукции военного назначения и предприятий военно-промышленного комплекса республики. Также состоялись интересные встречи с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция. 

Наибольший интерес на полях выставки партнеры "Рособоронэкспорта" проявили к российским средствам ПВО различного радиуса действия, например зенитным ракетным системам типа С-300, зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ". Кроме того, повышенным вниманием гостей выставки пользовались новейшие образцы российской авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другие образцы российских вооружений и военной техники. 

"В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов", это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники", – приводит "Интерфакс-АВН" слова главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева. 

В ходе работы MILEX-2017 специалисты Ростеха и "Рособоронэкспорта" приняли участие в заседании делового совета при межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ и в международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использования технологий двойного назначения. 

Результативные консультации прошли и в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств. 
24.05.2017
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