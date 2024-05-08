КА-52 «Аллигатор» получит «космическую» систему наведения



Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016

Источник: Nokilay / aviaforum.ru Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016Источник: Nokilay / aviaforum.ru

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках сотрудничества с холдингом «Вертолеты России» разработает новую систему для наведения артиллерийского вооружения боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Она существенно улучшит точность поражения наземных и воздушных целей.

Новая система позволит боевым вертолетам повысить точность работы поворотного устройства орудия и увеличить скорость и дальность поражения целей. Опытно-конструкторские работы по созданию системы измерений угловых перемещений артиллерийского вооружения в вертикальной и горизонтальной плоскости ведет НИИ физических измерений (НИИФИ, входит в РКС).

При создании системы измерений для вертолетного артиллерийского комплекса специалисты НИИФИ используют наработки, применяемые для ракетно-космической техники. При этом все продукты, предлагаемые российскому вертолетостроению, по надежности и точности полностью отвечают требованиям к изделиям, устанавливаемым на космические аппараты и ракеты-носители.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «НИИФИ» Андрей НИКОЛАЕВ: «Мы накопили значительный опыт разработки передовых решений в создании датчиковой и преобразующей аппаратуры для космической техники. В НИИФИ действуют отлаженная производственная система и отвечающая самым высоким мировым стандартам система контроля качества. Это позволяет нам успешно расширять присутствие на рынке и предлагать нашу продукцию другим высокотехнологичным отраслям промышленности России – авиастроению, атомной энергетике».

Боевая работа современной вертолетной пушки происходит на больших скоростях в условиях сильной вибрации и при значительных относительных перемещениях вертолета и цели, при этом требуется высокая точность поражения. Значение имеют доли градусов и миллиметров смещения орудия. Входящий в состав системы управления пушкой блок целеуказания должен получать максимально достоверную информацию о положении ствола. Аналогичная точность требуется при выполнении поступающих от вычислительной системы команд выбора углов упреждения. Создаваемая НИИФИ система обеспечит существенное повышение этой точности.

Кроме холдинга «Вертолеты России» постоянными заказчиками и потребителями продукции НИИФИ являются другие ведущие компании-разработчики и производители авиационной техники: ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», филиалы ПАО «Компания «Сухой» – «ОКБ Сухого» и «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Корпорация «Иркут» и другие. Разработанная в НИИФИ аппаратура используется почти на всех новейших российских самолетах и вертолетах: Ка-52, Су-35С, Як-130, Т-50, «Суперджет-100». Разработки предприятия применяются в системах бортовых измерений, управления двигателей, пневмогидросистемах, а также для контроля биений элементов конструкций вертолетов и самолетов.