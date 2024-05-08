«Вертолеты России» примут участие в выставке HeliRussia-2017
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Четвертый опытный экземпляр Ми-38
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит широкий спектр гражданских и военных вертолетов на 10-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017, которая пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 25 по 27 мая.
На статической экспозиции HeliRussia будет представлен многоцелевой средний вертолет Ми-38, а также три вертолета Ансат в различном оснащении. При этом непосредственно на стенде «Вертолетов России» участники и гости выставки смогут ознакомиться со всей линейкой вертолетов производства холдинга.
Отдельным пунктом программы HeliRussia-2017 станет тематика беспилотных летательных аппаратов. В частности, конструкторское бюро «ВР-Технологии» представит на выставке экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана, который в настоящее время проходит летные испытания.
Кроме того, специалисты холдинга примут активное участие в деловой программе мероприятия, запланирован целый ряд переговоров с российскими и зарубежными партнерами.
«Традиционно мы принимаем самое активное участие в работе международного форума вертолетной индустрии HeliRussia, и этот год не станет исключением. В рамках 10-й юбилейной выставки пройдут несколько знаменательных мероприятий с участием холдинга, особый акцент будет сделан на санитарной авиации. На HeliRussia мы планируем торжественно передать заказчику вертолет Ансат в медицинском оснащении», - заявил генеральный директор Холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.
Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.
Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.
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24.05.2017
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