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Ростех создает защищенный российский «Скайп» для государства и промышленности

24.05.2017 ОАО «Росэлектроника» 67 0
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Логотип «Ростех»
Источник: http://rostec.ru/

Госкорпорация Ростех, российские компании «Оммджи Технолоджи» и «Майнд Лабс» создают прототип унифицированной коммуникационной системы – отечественного аналога Skype с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности.


Разработка ведется на базе компаний «Булат» - дочерней структуры объединенного холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) и «Ростелекома». Система впервые презентуется в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017», которая проходит в эти дни в г. Иннополис (Республика Татарстан).


Унифицированная система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт с точки зрения информационной безопасности. Она совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети. При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами.


«Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства, - комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – В противовес мы создаем отечественные ИТ-и телеком-продукты, которые гарантировано не содержат «закладок» и хорошо защищены от несанкционированного вмешательства извне. Данная разработка по совокупности функций почти не имеет аналогов в мире, а с точки зрения защиты информации – уникальна в своем роде. Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию в любых удобных форматах».


В разработке используется коммуникационная платформа (мессенджер) OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от компании «Майнд» и программно-аппаратный комплекс компании «Булат», объединяющий сервер многоточечной конференции и оконечное профессиональное оборудование.


В настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа системы. В рамках конференции «ЦИПР 2017» компании-партнеры ведут переговоры о продолжении совместных работ и планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве.


Конференция «ЦИПР 2017» проходит 24-26 мая при поддержке Минпромторга России, Минкомсвязи России, Правительства Республики Татарстан, Госкорпорации Ростех. В числе участников мероприятия – представители государственной власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ

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