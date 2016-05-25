ВМС США - 2018. Наращивание потенциала



АПЛ USS Illinois (SSN 786) во время ходовых испытаний

Источник: General Dynamics Electric Boat/Released АПЛ USS Illinois (SSN 786) во время ходовых испытанийИсточник: General Dynamics Electric Boat/Released

Бюджет ВМС США в 2018 финансовом году будет увеличен, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (23 мая). По сравнению с прошлыми годами будет уделено больше внимания вопросам боеготовности существующих кораблей, подлодок и авиации.

Бюджет флота составит 171,5 млрд долл, или на 12,6 млрд (7%) больше, чем в текущем году. На заморские операции будет израсходовано 8,5 млрд долл.

Будут размещены заказы на строительство 8 крупных боевых кораблей и подлодок - один авианосец класса Ford, две ударных АПЛ класса Virginia, два эсминца класса Arleigh Byrke, один прибрежный боевой корабль класса LCS, один танкер Т-АО-205 и один буксир T-ATS. Также будут приобретаться 91 пилотируемый и беспилотный ЛА.

В 2018 году в списках флота будут значиться 292 БНК и ПЛ, активный персонал 327,9 тыс чел.