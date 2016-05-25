ВМС США - 2018. Наращивание потенциала
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АПЛ USS Illinois (SSN 786) во время ходовых испытаний
Источник: General Dynamics Electric Boat/Released
Бюджет ВМС США в 2018 финансовом году будет увеличен, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (23 мая). По сравнению с прошлыми годами будет уделено больше внимания вопросам боеготовности существующих кораблей, подлодок и авиации.
Бюджет флота составит 171,5 млрд долл, или на 12,6 млрд (7%) больше, чем в текущем году. На заморские операции будет израсходовано 8,5 млрд долл.
Будут размещены заказы на строительство 8 крупных боевых кораблей и подлодок - один авианосец класса Ford, две ударных АПЛ класса Virginia, два эсминца класса Arleigh Byrke, один прибрежный боевой корабль класса LCS, один танкер Т-АО-205 и один буксир T-ATS. Также будут приобретаться 91 пилотируемый и беспилотный ЛА.
В 2018 году в списках флота будут значиться 292 БНК и ПЛ, активный персонал 327,9 тыс чел.
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24.05.2017
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