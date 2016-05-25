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Россия и Египет ведут переговоры по покупке вертолетов для "Мистралей"

25.05.2017 РИА Новости 171 0
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Ка-52 Аллигатор
Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. РФ и Египет ведут по лини соответствующих ведомств переговоры по покупке вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль", сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций", - сказал он, отвечая на вопрос, проявляет ли Египет интерес к покупке российских вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль".

Купленные Египтом у Франции два "Мистраля" были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в Россию из-за обострения ситуации на Украине.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский объявил, что решение о приобретении Египтом вертолетов для "Мистралей" может быть принято до конца мая.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Египет
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России

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