Россия и Египет ведут переговоры по покупке вертолетов для "Мистралей"
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Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. РФ и Египет ведут по лини соответствующих ведомств переговоры по покупке вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль", сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций", - сказал он, отвечая на вопрос, проявляет ли Египет интерес к покупке российских вертолетов для вертолетоносцев типа "Мистраль".
Купленные Египтом у Франции два "Мистраля" были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в Россию из-за обострения ситуации на Украине.
Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский объявил, что решение о приобретении Египтом вертолетов для "Мистралей" может быть принято до конца мая.
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23.05.2017
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