Российские ВКС ежегодно получают от 150 до 250 летательных аппаратов



Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России ежегодно получают от 150 до 250 современных военных самолетов и вертолетов, заявил в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы по годам получаем от 150 до 250 новых современных образцов вооружений и военной техники, самолетов в частности, и вертолетов, поэтому это все требует тщательного внимания к кадровой политике в сфере летно-подъемного состава", - сказал он.