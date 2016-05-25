Российские ВКС ежегодно получают от 150 до 250 летательных аппаратов
|
|
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России ежегодно получают от 150 до 250 современных военных самолетов и вертолетов, заявил в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы по годам получаем от 150 до 250 новых современных образцов вооружений и военной техники, самолетов в частности, и вертолетов, поэтому это все требует тщательного внимания к кадровой политике в сфере летно-подъемного состава", - сказал он.
|
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2017 Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу
25.05.2017 В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
25.05.2017 Названы сроки начала поставок военным ПАК ФА и С-500
25.05.2017 Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64
25.05.2017 Матвиенко: армия России способна предотвратить любую агрессию
25.05.2017 Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"
25.05.2017 Шойгу заявил, что расходы на российскую армию в 11 раз ниже американских
25.05.2017 Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН