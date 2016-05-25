Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая



Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.

Источник: Эксперт Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.Источник: Эксперт

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расходы на военные нужды США в 11 раз превышают данные показатели в России, Китай тратит на свою армию в три раза больше средств, чем РФ, заявил в среду министр обороны России генерал армии Серей Шойгу.

"Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть. Содержание одного военнослужащего в Соединенных Штатах обходится в 510 тысяч долларов, в Великобритании - 377, в Китае - 170, а у нас - 54", - сказал Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

При этом министр отметил, что за последний год при такой разнице в финансировании Вооруженных сил России удалось добиться политического паритета со странами блока НАТО.