

Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские войска в 2016 году получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совфеде.

"Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника", - сказал он.