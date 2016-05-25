Российские войска в 2016 году получили 40 носителей высокоточного оружия
|
|
Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские войска в 2016 году получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совфеде.
"Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника", - сказал он.
|
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2017 Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу
25.05.2017 В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
25.05.2017 Названы сроки начала поставок военным ПАК ФА и С-500
25.05.2017 Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64
25.05.2017 Матвиенко: армия России способна предотвратить любую агрессию
25.05.2017 Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"
25.05.2017 Шойгу заявил, что расходы на российскую армию в 11 раз ниже американских
25.05.2017 Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН