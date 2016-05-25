Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Патрушев: современные технологии часто применяются для подрыва суверенитета

25.05.2017 РИА Новости 137 0
0
Понравилась новость?
 0
Николай Патрушев
Николай Патрушев
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая - РИА Новости. Интернет и другие современные технологии все чаще применяются для подрыва национального суверенитета государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в среду на открытии восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Патрушев отметил, что под влиянием технологического прогресса быстро видоизменяются угрозы безопасности.

"Элементы компьютерной инфраструктуры пронизывают практически все сферы жизнедеятельности. Уязвимость в области цифровых технологий может нести угрозу личности, обществу и государству", - сказал Патрушев.

"Виртуальное пространство активно используется организованной преступностью, в том числе в целях вербовки террористов и пропаганды экстремистских идей. Сеть интернет и другие современные технологии все чаще применяются в процессе дестабилизации государств для вмешательства в их внутренние дела и подрыва национального суверенитета", - констатировал секретарь СБ РФ.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 10:06
  • 16
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 09:48
  • 1
В Сирии прошли апробацию все виды и типы вооружений, в том числе авиационные крылатые ракеты с дальностью пуска до 4500 км, - Минобороны
  • 25.05 09:20
  • 10
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 25.05 08:21
  • 12
Бюджет пикирования
  • 25.05 08:19
  • 41
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 08:15
  • 6
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
  • 25.05 08:03
  • 6
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 07:00
  • 90
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.05 06:13
  • 1
Китай заинтересован в производстве современного аналога "кукурузника", созданного в Сибири
  • 25.05 05:15
  • 2
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 03:19
  • 44
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 02:33
  • 2
Французы оснастили робокатер буксируемым сонаром
  • 24.05 21:59
  • 5
На смену роботам
  • 24.05 21:51
  • 13
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 20:21
  • 4
МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ
другие обсуждаемые темы