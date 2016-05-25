Патрушев: современные технологии часто применяются для подрыва суверенитета
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Николай Патрушев
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая - РИА Новости. Интернет и другие современные технологии все чаще применяются для подрыва национального суверенитета государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в среду на открытии восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Патрушев отметил, что под влиянием технологического прогресса быстро видоизменяются угрозы безопасности.
"Элементы компьютерной инфраструктуры пронизывают практически все сферы жизнедеятельности. Уязвимость в области цифровых технологий может нести угрозу личности, обществу и государству", - сказал Патрушев.
"Виртуальное пространство активно используется организованной преступностью, в том числе в целях вербовки террористов и пропаганды экстремистских идей. Сеть интернет и другие современные технологии все чаще применяются в процессе дестабилизации государств для вмешательства в их внутренние дела и подрыва национального суверенитета", - констатировал секретарь СБ РФ.
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24.05.2017
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