Серийное производство модернизированного Ту-160М2 начанется после 2021 года



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени ГорбуноваИсточник: Татар-информ

Поставки в войска самолетов Т-50 начнутся в 2019 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"После 2021 года планируем начать серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2, который способен наносить удары по наземным объектам противника в удаленных стратегических районах без захода в зоны действия систем ПРО и ПВО", - сказал Шойгу.

Поставки Т-50

Министр также сообщил, что поставки в войска перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50 начнутся в 2019 году, а зенитного ракетного комплекса С-500 - в 2020. "Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50 и в 2020 году зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения", - сказал Шойгу.

По его словам, реализация намеченных планов создаст надежный заслон "мгновенному глобальному удару" противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора. "В целом, набранные темпы позволят выполнить поставленную президентом Российской Федерации задачу и выйти к концу 2020 года на уровень оснащения Вооруженных сил современным вооружением и техникой не ниже 70%. Это сохранит позиции России как наиболее развитого в военном отношении государства", - сказал Шойгу