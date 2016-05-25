Страны НАТО примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в Подмосковье



Австралийские инструкторы обучают стрельбе из российской снайперской винтовки ORSIS T-5000 снайперов иракских сил безоасности. Лагерь Таджи (Ирак), 04.03.2017

Источник: Christopher Brecht / Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve / министерство обороны США Австралийские инструкторы обучают стрельбе из российской снайперской винтовки ORSIS T-5000 снайперов иракских сил безоасности. Лагерь Таджи (Ирак), 04.03.2017Источник: Christopher Brecht / Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve / министерство обороны США

Начало соревнований назначено на 4 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 40 стран, из которых половина - страны НАТО, примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В нем примут участие, на память говорю, 39 стран, из них 22 страны НАТО, включая Францию, США, Германию. Так что посоревнуемся", - сказал министр.

Соревнования начнутся 4 июня, уточнил Шойгу.