Страны НАТО примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в Подмосковье
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Австралийские инструкторы обучают стрельбе из российской снайперской винтовки ORSIS T-5000 снайперов иракских сил безоасности. Лагерь Таджи (Ирак), 04.03.2017
Источник: Christopher Brecht / Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve / министерство обороны США
Начало соревнований назначено на 4 июня
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 40 стран, из которых половина - страны НАТО, примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"В нем примут участие, на память говорю, 39 стран, из них 22 страны НАТО, включая Францию, США, Германию. Так что посоревнуемся", - сказал министр.
Соревнования начнутся 4 июня, уточнил Шойгу.
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24.05.2017
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