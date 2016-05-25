Шойгу об американской угрозе из космоса: "Мы не спим"
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Сергей Шойгу
Источник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Остальное министр обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации заверил, что военное ведомство следит за американской угрозой из космоса.
"Могу вас заверить: мы не спим", - сказал он, отвечая на вопрос, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса.
Остальное он обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме.
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24.05.2017
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