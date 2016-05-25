ВКС РФ нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов в Сирии, чем коалиция



Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2

Источник: army-news.ru Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2Источник: army-news.ru

При помощи Вооруженных сил РФ под контроль правительства Сирии перешли свыше 17 тыс. кв. км территории и 705 населенных пунктов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов в Сирии, чем международная коалиция. Об этом сегодня сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", - сказал Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что при помощи Вооруженных сил РФ под контроль правительства Сирии перешли свыше 17 тысяч кв. км территории и 705 населенных пунктов.

"Всего за время операции в Сирии при главенствующей роли наших Вооруженных сил под контроль законного правительства вновь перешло 705 населенных пунктов и свыше 17 тысяч квадратных километров территории", - сказал Шойгу.

По его словам, это позволило вернуть в места постоянного проживания более 108 тысяч беженцев только в 2017 году.

Освобождение Алеппо

Освобождение сирийского Алеппо имеет важнейшее политическое значение для России, отметил Шойгу.

"Главным достижением прошлого года стало освобождение Алеппо, который считается второй столицей Сирии. Эта победа имеет не только военное, но и важнейшее политическое значение для всей страны", - сказал Шойгу.

По его словам, в текущем году разгромлена крупная группировка боевиков ИГ к северу от Алеппо. "При этом ВКС России и ВВС Турции впервые действовали совместно против террористов. Подразделения правительственных войск при поддержке российской авиации вышли к водохранилищу имени Асада и продолжают наступление вдоль западного берега реки Евфрат", - отметил министр.

"Освобождена Пальмира, возвращены под правительственный контроль нефтяные и газовые поля "Джизель", "Хаян", "Шаэр". Кроме того, стабилизирована обстановка в районе Хамы. Террористы отодвинуты от города более чем на 30 километров. При посредничестве российских военнослужащих завершен вывод наиболее радикальных экстремистов и членов их семей из пригорода Аль-Вайер города Хомса. В результате город находится под полным контролем сирийского правительства", - рассказал Шойгу.

РФ и США обсуждают ситуацию в Сирии в круглосуточном режиме

Министр сообщил, что Россия и США продолжают обсуждать развитие ситуации в Сирии в круглосуточном режиме и готовят совместный проект по южной зоне деэскалации.

"Мы не прекращали с ними контактов и взаимодействия, это также происходит фактически в круглосуточном режиме, мы говорим с ними и днем и ночью и встречаемся на разных площадках", - сказал Шойгу.

"Большая работа идет с ними - я не буду тут расшифровывать до конца, конечно, - потому что нам бы хотелось, чтобы она была завершена, и тогда уже нами вместе как-то представлена, уже как готовый к реализации проект. Но мы с ними работаем и работаем, естественно, по южной зоне деэскалации", - уточнил министр

По его словам, также Минобороны находится на связи по этой зоне с Иорданией и с Израилем. "У нас сложился конструктивный диалог", - отметил он.

Женевская площадка исчерпала себя

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, проводящиеся в Женеве, исчерпали себя, необходимо приступать к составлению новой конституции Сирии, считает Шойгу.

"То, что удалось сделать в Женеве, на мой взгляд, это максимум из возможного. Нам бы хотелось, чтобы на той площадке или на астанинской площадке началась работа по конституции и по будущему Сирии. Хотелось бы, чтобы там были обсуждены вопросы как самой конституции, так и механизм принятия конституции. Там предусматривается новый механизм по выбору и парламента, и руководства Сирии", - сказал он.

О химоружии

Репортажи о применении химоружия в Сирии становятся информационным оружием и используются в политических целях, считает Шойгу.

"На базе тех игр в информационном поле с химическим оружием… Одни утверждают бездоказательно, что это применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей - постановочные, до этого были тоже постановочными. Доказывали не только мы, показывали многие, что это становится инструментом. Началось это, вы помните, с Ирака, когда показывались разного рода пробирки, пузырьки, а оказалось, что ничего нет, а страну развалили", - сказал он.

Министр также заявил, что Минобороны России располагает информацией о том, где и у кого в запрещенных в РФ террористических организациях "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра" имеются компоненты химоружия.

"Есть информация, что компоненты химического оружия есть у ИГИЛ (устаревшее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат-ан-Нусры", и мы знаем, где и конкретно у кого. Где гарантия, что завтра это не появится в любой стране", - сказал он.

По словам министра, нужна совместная и открытая международная работа по борьбе с обладателями химоружия.