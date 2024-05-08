"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Москве задействованные в Сирии беспилотники



БПЛА "Тахион"

Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com БПЛА "Тахион"Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com

Российский спецэкспортер вооружений и военной техники "Рособоронэкспорт" на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2017 представит беспилотные комплексы "Тахион" и "Орлан-10Е", используемые российскими военными в операции в Сирии, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на экспозиции "Рособоронэкспорта" будут представлены новейшие российские вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, а также военно-транспортные Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние 10 лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов.

"Свидетельством особой популярности вертолетов типа Ми-8/Ми-17 является тот факт, что в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов, и спрос на их модификации остается высоким", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, иностранные делегации смогут ознакомиться с легкими многоцелевыми вертолетами "Ансат" и Ка-226Т, транспортно-боевым Ми-35М и тяжелым Ми-26Т2.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2017 пройдет с 25 по 27 мая в московском выставочном центре "Крокус Экспо".