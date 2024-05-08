"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Москве задействованные в Сирии беспилотники
|
|
БПЛА "Тахион"
Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com
Российский спецэкспортер вооружений и военной техники "Рособоронэкспорт" на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2017 представит беспилотные комплексы "Тахион" и "Орлан-10Е", используемые российскими военными в операции в Сирии, сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, на экспозиции "Рособоронэкспорта" будут представлены новейшие российские вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, а также военно-транспортные Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние 10 лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов.
"Свидетельством особой популярности вертолетов типа Ми-8/Ми-17 является тот факт, что в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов, и спрос на их модификации остается высоким", — говорится в сообщении компании.
Кроме того, иностранные делегации смогут ознакомиться с легкими многоцелевыми вертолетами "Ансат" и Ка-226Т, транспортно-боевым Ми-35М и тяжелым Ми-26Т2.
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2017 пройдет с 25 по 27 мая в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
|
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.05.2017 «Рособоронэкспорт» покажет на HeliRussia-2017 современные российские вертолеты
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
19.02.2015 "Ростех" в Бангалоре: вертолеты, двигатели и авионика будущего
20.05.2014 Конкурировать - значит меняться
20.05.2014 Неба хватит всем