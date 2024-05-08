«Рособоронэкспорт» покажет на HeliRussia-2017 современные российские вертолеты
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Вертолет Ка-226
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
Среди представленной техники новейшие Ми-28НЭ, Ка-52 и «Ансат»
На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017 АО «Рособоронэкспорт» представляет новейшие разработки российской оборонной промышленности. Мероприятие пройдет в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», с 25 по 27 мая.
«В экспозиции «Рособоронэкспорта» представлены как бестселлеры российской вертолетной индустрии, так и новые разработки, уже успевшие вызвать интерес иностранных заказчиков. Среди выставленных на нашем стенде образцов – знаменитые военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние десять лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов», – сообщил возглавляющий делегацию «Рособоронэкспорта» на выставке начальник департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев.
За последние 30 лет экспортировано более 4 тысяч вертолетов типа Ми-8/17, что говорит об их популярности. При этом спрос на модификации остается высоким.
Также на HeliRussia-2017 выставляются новейшие боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52. По мнению специалистов спецэкспортера, машины интересны иностранным заказчикам благодаря высоким летно-техническим характеристикам, огневой мощи, боевой живучести и эксплуатационной технологичности. Таким образом, российская авиатехника может эффективно эксплуатироваться в различных климатических и физико-географических условиях.
Кроме того, внимание представителей иностранных делегаций, которые посетят выставку, должны привлечь экспонируемые «Рособоронэкспортом» транспортно-боевой Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, легкий многоцелевой «Ансат» и тяжелый транспортный Ми-26Т2. Также немалый интерес ожидается к легкому многоцелевому вертолету круглосуточного применения Ка-226Т, совместное производство которого планируется открыть в Индии.
«Рособоронэкспорт» представляет на HeliRussia-2017 комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тахион» и «Орлан-10Е», интерес к которым со стороны иностранных заказчиков возрос после успешного их применения в боевых условиях в ходе антитеррористической операции ВКС России в Сирии.
Спецэкспортер планирует реализовать в рамках HeliRussia-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими вооруженные силы и бизнес-структуры своих стран.
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23.05.2017
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