Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
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Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС
Источник: NASA Johnson
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева занимает особое место в космической отрасли России. Она является родоначальником практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники, головной организацией по пилотируемым космическим системам.
Здесь были созданы первые отечественные баллистические ракеты, первый искусственный спутник Земли, пилотируемые космические корабли "Восток" и "Восход", первые автоматические межпланетные станции, запущенные к Луне, Венере и Марсу...
О том, над какими проектами сегодня работает корпорация, рассказал "Интерфаксу-АВН" генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.
- Евгений Анатольевич, на каком этапе находятся работы по созданию ракеты-носителя среднего класса "Феникс"?
- Хотел бы сразу уточнить, что "Феникс" это не ракета-носитель, а название опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения, которая прописана в федеральной космической программе.
В рамках этой ОКР в апреле текущего года были начаты работы по разработке эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса.
- Когда планируется выполнить первый испытательный пуск новой ракеты? С какого космодрома он будет осуществлен?
- Испытания новой ракеты-носителя среднего класса планируется начать в 2022 году на космодроме Байконур в составе совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".
Ракета-носитель будет универсальной для применения ее в составе космических ракетных комплексов как на космодромах "Байконур" и "Восточный", так и в составе комплекса "Морской старт".
- В какую сумму оценивается проект "Феникс", каковы этапы его реализации?
- В федеральной космической программе предусмотрено выполнение работ по созданию космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") с соответствующим финансированием, которое будет уточнено после разработки эскизного проекта.
- Какую полезную нагрузку сможет выводить эта ракета на низкие и геостационарные орбиты?
- Энергетические возможности ракеты-носителя среднего класса должны будут обеспечивать выведение полезных грузов на низкую околоземную орбиту массой до 17 тонн, на геостационарную орбиту – массой до 2,5 тонн.
- Сообщалось, что эту ракету планируется использовать в качестве первой ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя, а также как запасной носитель в случае возникновения нештатных ситуаций с ракетами семейства "Ангара".
- Планируется, что первая и вторая ступени перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут создаваться на базе первой ступени ракеты-носителя среднего класса.
Ракета-носитель "Ангара-А5" относится к РН тяжелого класса, поэтому новая ракета-носитель среднего класса сможет решать только часть задач РН "Ангара-А5".
- Как продвигаются работы по созданию российского космического корабля "Федерация"? Когда возможен его первый полёт в беспилотном варианте?
- Работы по созданию космического корабля "Федерация" проводятся в соответствии с государственным контрактом и генеральным графиком. Первый полет в беспилотном варианте запланирован в 2021 году.
В связи с планируемыми работами по созданию космического ракетного комплекса ракеты-носителя среднего РКК "Энергия" рассматривает возможность запусков космического корабля "Федерация" на этой ракете, в том числе и пилотируемых.
- Сообщалось, что специалисты корпорации работают над проектом новой российской орбитальной станции. Расскажите об этом проекте. Планируется участие в нём зарубежных компаний?
- Специалисты корпорации сейчас работают над наращиванием российского сегмента международной космической станции (МКС). До 2020 года планируется запустить новые модули: многоцелевой лабораторный модуль, научно-энергетический модуль и узловой модуль.
На базе этих трёх модулей (при необходимости) может быть создана новая российская орбитальная станция. В состав этой станции планируется ввести ещё два модуля: трансформируемый и шлюзовой.
Основными задачами российской орбитальной станции должны являться отработка технологий и создание элементов для осуществления полётов на поверхность Луны и участие в других перспективных программах по освоению дальнего космоса, возможность продолжения международного сотрудничества на низкой околоземной орбите после прекращения функционирования МКС, включая предоставление услуг по обеспечению порта для приёма иностранных кораблей.
К приоритетным задачам следует также отнести возможность привлечения в качестве инвесторов частных компаний, включая иностранные, для создания и использования российской орбитальной станции, развитие космического туризма, коммерциализация пилотируемых полётов; непрерывное функционирования стации за счёт замены выработавших ресурс модулей.
- Работает ли корпорация "Энергия" над созданием космических систем многоразового использования, когда такие ракеты-носители могут быть созданы?
- В настоящее время в ПАО "РКК "Энергия" исследования по ракетам-носителям многоразового использования не проводятся.
- Как вы оцениваете перспективы реализации марсианской программы?
- Марсианская программа - это путеводная звезда пилотируемой космонавтики. Однако для этого надо пройти определённый путь. Он требует существенных усовершенствований для повышения энергомассовой эффективности, повышения надёжности и обеспечения большей автономности.
Необходима система обеспечения жизнедеятельности с почти замкнутым циклом, радиационная защита для долгого полёта, необходимы отказоустойчивые ремонтнопригодные системы, требующие минимального объёма запасных частей, инструментов и т.д.
Поэтому в рамках основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности начать отработку этих технологий предлагается на международной космической станции и при реализации Лунной программы, которая включает в себя: - запуск автоматических космических аппаратов "Луна-25","Луна-26","Луна-27", "Луна‑28", создание пилотируемого корабля для полёта на Луну, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемый полёт в окололунное пространство с высадкой на поверхность Луны с использованием лунного взлётно-посадочного комплекса.
Что касается марсианских экспедиций, то, по моему мнению, они будут реальны не в 20-х и, даже, не в 30-х годах. Скорее в 40-х. Совершенно очевидно, что марсианская программа слишком велика для одной, даже очень богатой страны. Скорее всего – это будет международный проект.
- В последние годы всё большее внимание уделяется развитию космического туризма. Насколько реализация таких программ экономически целесообразна? Имеется ввиду – позволяет ли отправка на орбиту туристов привлекать серьезные дополнительные средства в космическую отрасль?
- Космический туризм безусловно целесообразен на базе государственной программы при наличии свободных полетных возможностей. Если в пилотируемом корабле есть свободные места, то они могут быть представлены коммерческим клиентам.
В российском корабле "Федерация" планируется обеспечить возможность полета на МКС четырех человек. Часть этих мест может быть предоставлена коммерческим клиентам. Кстати, большинство из них обижаются, если их называют туристами.
Многое делается в РКК "Энергия" уже сейчас на корабле "Союз". Мы работаем над тем, чтобы с 2019 года обеспечить возможность запуска двух коммерческих участников космического полета с одним командиром, сократить время автономного полета до стыковки до трех часов и др. Всё это может позволить привлекать десятки и сотни миллионов долларов в программу. Интересны перспективы "окололунного" и "лунного" туризма. Конечно, таких клиентов меньше, зато цена "билета" во много раз больше.
В целом мы считаем это направление перспективным и постараемся сохранить значительную долю этого рынка.
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19.05.2017
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forumow
2906
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№1
24.05.2017 03:12
Цитата
В связи с планируемыми работами по созданию космического ракетного комплекса ракеты-носителя среднего РКК "Энергия" рассматривает возможность запусков космического корабля "Федерация" на этой ракете, в том числе и пилотируемых.Постепенный отказ от "Ангары" ) Вот только концепция "неозенита" "Феникса-Сункара" - тоже устарела. Он то - что надо было делать вместо нынешней "Ангары" ещё тогда...
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Павел 1978
8023
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№2
24.05.2017 12:06
Цитата, forumow сообщ. №1
Постепенный отказ от "Ангары" ) Вот только концепция "неозенита" "Феникса-Сункара" - тоже устарела. Он то - что надо было делать вместо нынешней "Ангары" ещё тогда...согласен на 220%
Цитата, q
Что касается марсианских экспедиций, то, по моему мнению, они будут реальны не в 20-х и, даже, не в 30-х годах. Скорее в 40-х. Совершенно очевидно, что марсианская программа слишком велика для одной, даже очень богатой страны. Скорее всего – это будет международный проект.скокотище... никаких амбиций... мрак...
Цитата, q
Космический туризм безусловно целесообразен на базе государственной программы при наличии свободных полетных возможностей.дебилизм. Спрос рождает предложения.
Спрос есть. Трудно сделать пару "лишних ракет"??? - бред.
Болото. Лень. Пофигизм. Попил бюджета приятней.
Цитата, q
В российском корабле "Федерация" планируется обеспечить возможность полета на МКС четырех человек.о как... а было 6
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Akula
1339
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№3
24.05.2017 13:10
уже пятая статья в этом году с глуповатыми рамссуждениями от "энергии", буд-то кого-то наверху их рассуждения интересны. роскосмос ждет результа по ЯРДУ, когда проясниться ситуация с ЯРДУ, тогда и будут приниматься решения. и не дурачками из энергии, а роскосмосом.
роскосмосу нужна А5В и ЯРДУ, если срастется никакого феникса и не будет, так окром и останется.
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Павел 1978
8023
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№4
24.05.2017 13:26
Цитата, Akula сообщ. №3
роскосмосу нужна А5В и ЯРДУ, если срастется никакого феникса и не будет, так окром и останется.в соседней ветке же писали про поручение ВВП по
поводу сверхтяжа. А на базе Ангары его не создать.
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