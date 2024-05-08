"Цезарь" - наилучший баланс между буксируемой и самоходной артиллерией



САУ CAESAR калибра 155 мм с шасси 8х8

Источник: Twitter САУ CAESAR калибра 155 мм с шасси 8х8Источник: Twitter

Компания Nexter получила заказ от армии Дании на поставку колесных (8х8) САУ CAESAR калибра 155 мм, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании (22 мая).

Количество поставляемых артсистем 15 плюс 6 в опционе. В 2009 году первой "Цезари" получила французская армия и использовала их в Ливане, Афганистане, Мали и Ираке. Эта САУ признана во всем мире как пример наилучшего баланса между простотой буксируемой артиллерии и мобильностью самоходной системы. САУ имеет очень низкие эксплуатационные затраты, пять стран уже заказали более 300 единиц этого оружия.

Приобретение САУ "Цезарь" обеспечит дальнейшее углубление сотрудничества между датской и французской армиями, отмечается в пресс-релизе.