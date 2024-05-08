Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Комплексы "Бал" и "Бастион" Балтфлота уничтожили отряд кораблей условного противника

24.05.2017 ТАСС 310 0
0
Понравилась новость?
 +3
СПУ К-340П
СПУ К-340П комплекса К-300П "Бастион-П" в стартовом положении
Источник: www.navy.ru

В роли кораблей условного противника выступили корветы проекта 20380, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" берегового ракетного подразделения Балтийского флота в ходе учений уничтожили отряд боевых кораблей условного противника у калининградского побережья, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Личный состав ракетного подразделения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты пусковые установки "Бал" и "Бастион" для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области на десантноопасных направлениях", - рассказал Мартов.

В роли кораблей условного противника выступили корветы проекта 20380, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.

"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронный пуски из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - констатировал Мартов.

В ходе учения расчеты комплексов также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

БРК "Бастион" и "Бал"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
3M-55
Бастион
Х-35
Х-61 Яхонт
Проекты
20380 Корвет-1
БФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 14:11
  • 8
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 24.05 14:07
  • 8
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 13:27
  • 2
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 24.05 13:26
  • 4
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 24.05 13:21
  • 7
Время беречь патроны
  • 24.05 13:07
  • 6
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
  • 24.05 13:03
  • 39
Представлен концепт национального ЗРК
  • 24.05 12:37
  • 8
Бюджет пикирования
  • 24.05 12:21
  • 3
Наш невнятный ответ агрессору — часть II
  • 24.05 12:18
  • 3
На смену роботам
  • 24.05 10:09
  • 11
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 24.05 10:05
  • 14
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 24.05 09:45
  • 42
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 24.05 08:15
  • 36
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 24.05 08:01
  • 3
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
другие обсуждаемые темы