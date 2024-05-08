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"Вертолеты России" и "Газпром" модифицируют Ми-171А2 для работ на континентальном шельфе

24.05.2017 ТАСС 243 0
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Летные испытания Ми-171А2
Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2
Источник: http://rus-helicopters.com

Машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром"

РЫБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" и "Газпром" подписали соглашение о намерениях создать морскую версию вертолета Ми-171А2 для работ по освоению континентального шельфа. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" и энергетическая компания "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2. Данные машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром". Свои подписи под документом поставили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель генерального директора АО "Вертолеты России" Сергей Фомин", - сообщили в пресс-службе.

Соглашение предполагает, что предприятия "Вертолетов России" обеспечат разработку проектной документации по Ми-171А2 в модификации "офшор", а также создание производства по сборке, испытаниям и сервисному обслуживанию машин.

"В свою очередь "Газпром" в рамках заключенного соглашения подтвердил намерение приобрести вертолеты Ми-171А2 в офшорном исполнении, а также разместить на предприятиях холдинга "Вертолеты России" заказы на все виды работ по ремонту и обслуживанию данной техники", - подчеркнули в пресс-службе.

По мнению Фомина, "данное соглашение станет основой для заключения твердых контрактов и дальнейшего развития сотрудничества (холдинга "Вертолеты России" - прим. ТАСС) с партнерами из нефтегазового сектора".

Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17, который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.

Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водой.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

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