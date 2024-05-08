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Минобороны анонсировало совместные российско-белорусские тактические учения

24.05.2017 РИА Новости 232 0
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Военнослужащие МО России. Архивное фото
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совместные российско-белорусские тактические учения пройдут в сентябре 2017 года в Псковской области, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На конференции представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместных тактических учений на территории Российской Федерации. В ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических учений, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

Учения пройдут на полигоне Струги Красные Псковской области в середине сентября. В них примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Белоруссии.
23.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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