Минобороны анонсировало совместные российско-белорусские тактические учения
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Военнослужащие МО России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совместные российско-белорусские тактические учения пройдут в сентябре 2017 года в Псковской области, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На конференции представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместных тактических учений на территории Российской Федерации. В ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических учений, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.
Учения пройдут на полигоне Струги Красные Псковской области в середине сентября. В них примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Белоруссии.
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23.05.2017
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